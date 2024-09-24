Видео: момент сноса в Малайзии одного из крупнейших стадионов мира

В Малайзии снесли знаменитый стадион «Шах Алам», на котором проходили матчи местной национальной команды и клуба «Селангор». Он находился в одноимённом городе на юго-западе страны.

Строительство одной из самых больших арен мира было начато в 1990 году, а открыта она была в 1994-м и вмещала 80 372 человека. В 2020-м её конструкцию признали аварийной. Затем начался постепенный снос стадиона.

На месте «Шах Алам» правительство Малайзии планирует за год построить новую современную арену, которая будет вмещать около 45 тыс. зрителей. Новый стадион также будет домашним для местного клуба «Селангор» и национальной команды Малайзии.