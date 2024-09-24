Новичок «Акрона» Эшковал: у меня были некоторые переживания по поводу переезда в Россию

Защитник «Акрона» Родригу Эшковал рассказал о переживаниях перед переходом в российский клуб.

«У меня были некоторые переживания по поводу переезда в Россию. Для меня это новая страна, находится далеко, также есть политический момент. Я не думал о климате, просто задумывался о переезде в новую страну. Потому что всегда, когда еду играть в новое место, общаюсь с людьми оттуда, чтобы они узнали информацию для меня.

После таких разговоров про Россию я понял, что тут всё нормально и хорошо. Смотрю, что многие иностранные футболисты приезжают сюда и никто о России плохо не отзывается. Не сожалею о своём выборе», — приводит слова Эшковала Metaratings.

27-летний Эшковал выступает за «Акрон» с лета этого года. Ранее в своей профессиональной карьере португалец играл за греческий «Волос», «Визелу», «Анортосис» и хорватскую «Риеку». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

Сезон-2024/2025 — дебютный для «Акрона» в РПЛ. После девяти туров тольяттинский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков.