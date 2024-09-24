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Игрок «Ахмата» Кардосо — о матче с «Крыльями Советов»: концовка нас ошеломила

Игрок «Ахмата» Кардосо — о матче с «Крыльями Советов»: концовка нас ошеломила
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Нападающий «Ахмата» Фелиппе Кардосо прокомментировал ничейный результат в матче 9-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

«Хоть и упустили победу, мы выдали одну из лучших своих игр. Мне кажется, каждый раз дожать своё нам мешает волнение. Стоит сказать, концовка нас ошеломила. Очень обидно.

После девяти туров команда ещё не побеждала, и это, само собой, сильно давит на меня и на моих партнёров. Но само по себе это не уйдёт: тут нужно отталкиваться от своей игры, а также мы должны выкладываться на тренировках ещё больше. У нас боеспособная команда, которой нужно лишь немного корректировок, и мы ещё добьёмся побед. Нет сомнений: мы будем бороться изо всех сил, чтобы наконец выбраться из этой ситуации», – приводит слова Кардосо ИА «Чечня Сегодня».

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