Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

16-летний Брейтуэйт дебютировал за «Ман Сити» в матче Кубка английской лиги с «Уотфордом»

16-летний Брейтуэйт дебютировал за «Ман Сити» в матче Кубка английской лиги с «Уотфордом»
Комментарии

Центральный защитник «Манчестер Сити» Кейден Брейтуэйт, сегодня, 24 сентября, дебютировал за основную команду «горожан» в матче Кубка английской лиги с «Уотфордом», который начался в 21:45 мск и проходит на стадионе «Этихад». Об этом сообщает Squawka.

Англия — Кубок лиги . 3-й раунд
24 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Уотфорд
Уотфорд
1:0 Доку – 5'     2:0 Нунес – 38'     2:1 Инс – 86'    

На пятой минуте счёт в матче открыл вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку. Затем увеличил преимущество хозяев полузащитник Матеус Нунес.

Брейтуэйт стал самым молодым футболистом команды в текущем столетии (16 лет и 183 дня). До этого моложе был только Рони Лопеш (17 лет и 8 дней), который дебютировал за основную команду как раз в матче с «Уотфордом» в 2013 году.

Параллельно проходят ещё два матча Кубка английской лиги: «Уолсолл» — «Лестер Сити» и «Челси» — «Барроу».

Календарь Кубка английской лиги
Материалы по теме
«Ман Сити» рассматривает четырёх игроков в качестве замены Родри — TEAMtalk
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android