16-летний Брейтуэйт дебютировал за «Ман Сити» в матче Кубка английской лиги с «Уотфордом»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Кейден Брейтуэйт, сегодня, 24 сентября, дебютировал за основную команду «горожан» в матче Кубка английской лиги с «Уотфордом», который начался в 21:45 мск и проходит на стадионе «Этихад». Об этом сообщает Squawka.

На пятой минуте счёт в матче открыл вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку. Затем увеличил преимущество хозяев полузащитник Матеус Нунес.

Брейтуэйт стал самым молодым футболистом команды в текущем столетии (16 лет и 183 дня). До этого моложе был только Рони Лопеш (17 лет и 8 дней), который дебютировал за основную команду как раз в матче с «Уотфордом» в 2013 году.

Параллельно проходят ещё два матча Кубка английской лиги: «Уолсолл» — «Лестер Сити» и «Челси» — «Барроу».