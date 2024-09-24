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Экс-голкипера «Арсенала» Леманна задержали за вождение в нетрезвом виде

Экс-голкипера «Арсенала» Леманна задержали за вождение в нетрезвом виде
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Немецкий футболист Йенс Леманн был задержан за предполагаемое вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, экс-голкипер «Арсенала» и сборной Германии был остановлен полицией после Октоберфеста. Издание пишет, что Леманн выпил несколько больших кружек пива во время фестиваля.

«Господин Леманн был подвергнут полицейской проверке 23 сентября 2024 года около 1:30 ночи в связи с его необычным поведением за рулём автомобиля. Полицейские, как утверждается, заметили явный запах алкоголя и небезопасную манеру вождения. Освидетельствование при помощи алкотестера не дало «пригодных» результатов, после чего был назначен анализ крови, а водительское удостоверение было изъято. Наше расследование ещё не завершено. Подозрения в вождении в нетрезвом виде сохраняются», — цитирует заявление старшего прокурора Анне Лейдинг Daily Mail.

Напомним, это не первый инцидент на счету у Леманна. Ранее его чуть не осудили на 10 месяцев тюрьмы за то, что бывший вратарь вошёл в гараж соседа с бензопилой.

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