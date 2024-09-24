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Игрок «Манчестер Сити» Бернарду Силва назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Игрок «Манчестер Сити» Бернарду Силва назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва хочет, чтобы его одноклубник Родри получил «Золотой мяч».

«Надеюсь, что Родри выиграет, я действительно надеюсь на это! Люди говорят, что борьба между ним и Винисиусом, и мы увидим, как всё пройдёт. Винисиус выиграл Лигу чемпионов, а Родри стал чемпионом Европы. Это два разных игрока, но я бы предпочёл, если бы Родри выиграл», — приводит слова Силвы Джанлука Ди Марцио.

В нынешнем сезоне Родри принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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