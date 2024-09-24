Михаил Ашветия: было бы интересно поработать в РПЛ

Экс-нападающий «Локомотива» Михаил Ашветия рассказал, принял бы он предложение о работе в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«Когда поступит предложение, тогда и буду рассматривать. В жизни ничего нельзя исключать, но пока никто из России не звал. Это было бы интересно, особенно поработать в РПЛ. Конечно, в клубе выше уровнем работать легче, в Первой лиге руководители клубов сразу хотят подняться, и в таких условиях работать будет тяжело. Я в себе уверен, будет предложение — обязательно рассмотрю», — цитирует Ашветию издание Metaratings.ru.

Напомним, в начале 2024 года Ашветия был назначен главным тренером грузинского клуба «Самгурали».

«Новую команду фактически создаём, идём в чемпионате на пятом месте, но в следующем сезоне будем ставить задачу попасть в тройку. В этом году сильно недобрали очков в начале сезона», — поделился он.