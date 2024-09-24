Черчесов объяснил, почему братья Миранчуки мало играли на ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ныне возглавляющий команду Казахстана, ответил на вопрос о том, почему Алексей и Антон Миранчуки практически не играли на чемпионате мира 2018 года.

«Алексей Миранчук всегда был в нашей сборной. Антон, наверное, поменьше, поскольку травмы были. Я же не могу вызывать человека, в котором ничего не вижу. Всему своё время. Есть условные Головин, Черышев, Самедов и так далее. А Алексей понюхал пороху и на чемпионате Европы уже играл. Вы же видите его сегодня, а это абсолютно разные вещи.

Не казалось ли, что они здорово играют в «Локомотиве»? Когда мне кажется, я крещусь. Видите, вы влюбились в кого-то – и всё. Иногда болельщик хуже женщины, которая как влюбится – и ничего уже не видит. Если говорят, что он курит и гуляет, то она не верит, пока замуж за него не выйдет. Так и здесь. Они играют там хорошо, но вы же не видите их у меня в команде. А я их каждый день вижу. Я же не враг самому себе, чтобы не ставить игрока, который приносит результат.

Если вы помните, я год играл за «Локомотив». Вся страна спрашивала, почему Черчесова в сборную не вызывают. Я был лучшим вратарём СССР, а даже кандидатом в сборную не был. Просто времена были другие. Когда ты такую школу проходишь, то хочешь, чтобы люди завоевали своё место. Вот Джикия, условно, четыре раза был в сборной и четыре раза сидел на трибуне с Кутеповым. Всему своё время. Кстати, недавно с Антоном встречались – так хорошо пообщались. Он сейчас уехал, дай бог ему здоровья, – приводит слова Черчесова «Советский спорт».