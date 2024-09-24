Килиан Мбаппе забил пятый гол за мадридский «Реал» в Ла Лиге

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отличился в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Алавесом». Таким образом, Мбаппе забил пятый гол за мадридский «Реал» в Ла Лиге. На момент написания новости счёт в матче — 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, французу Килиану Мбаппе 25 лет. Он является нападающим клуба «Реал» Мадрид», к которому присоединился в статусе свободного агента летом этого года, и капитаном сборной Франции по футболу. За «ПСЖ» он выступал с 2017 до 2024 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в восьми матчах, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей.