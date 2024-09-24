Килиан Мбаппе забил пятый гол за мадридский «Реал» в Ла Лиге
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отличился в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Алавесом». Таким образом, Мбаппе забил пятый гол за мадридский «Реал» в Ла Лиге. На момент написания новости счёт в матче — 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Испания — Примера . 7-й тур
24 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
3 : 2
Алавес
Витория
1:0 Васкес – 1' 2:0 Мбаппе – 40' 3:0 Родриго – 48' 3:1 Бенавидес – 85' 3:2 Кике – 86'
Напомним, французу Килиану Мбаппе 25 лет. Он является нападающим клуба «Реал» Мадрид», к которому присоединился в статусе свободного агента летом этого года, и капитаном сборной Франции по футболу. За «ПСЖ» он выступал с 2017 до 2024 года.
В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в восьми матчах, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей.
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