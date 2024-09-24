Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе забил пятый гол за мадридский «Реал» в Ла Лиге

Килиан Мбаппе забил пятый гол за мадридский «Реал» в Ла Лиге
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отличился в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Алавесом». Таким образом, Мбаппе забил пятый гол за мадридский «Реал» в Ла Лиге. На момент написания новости счёт в матче — 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 7-й тур
24 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
3 : 2
Алавес
Витория
1:0 Васкес – 1'     2:0 Мбаппе – 40'     3:0 Родриго – 48'     3:1 Бенавидес – 85'     3:2 Кике – 86'    

Напомним, французу Килиану Мбаппе 25 лет. Он является нападающим клуба «Реал» Мадрид», к которому присоединился в статусе свободного агента летом этого года, и капитаном сборной Франции по футболу. За «ПСЖ» он выступал с 2017 до 2024 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в восьми матчах, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей.

Материалы по теме
Экс-номинант на «ЗМ»: надеюсь, после эры Роналду и Месси наступит эра Мбаппе и Винисиуса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android