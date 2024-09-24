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Юрий Сёмин назвал команду в РПЛ, чья игра ему нравится

Юрий Сёмин назвал команду в РПЛ, чья игра ему нравится
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Российский тренер Юрий Сёмин выделил игру махачкалинского «Динамо».

«Вот мне сейчас нравится «Динамо» Махачкала. Вот ты посмотри, в какой контактный футбол они играют после потери. Футболисты игрока команды соперника чуть ли не берут персонально при оборонительных действиях. И, наверное, они правильно действуют, из своих возможностей. Они играют по эпизоду, так, как это делали раньше. Я не говорю, что надо играть как раньше, но хорошие моменты у «Динамо» есть.

Мы («Локомотив») персонально играли всегда хорошо, по эпизоду, так, как итальянцы, как зацепятся и не отстанут», — сказал Сёмин в интервью Фёдору Смолову в его YouTube-канале.

«Динамо» Махачкала занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками.

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