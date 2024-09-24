«Её приставили к Толику спецслужбы». Экс-жена Тимощука — о его возлюбленной

Надежда Навроцкая, бывшая жена экс-капитана сборной Украины по футболу Анатолия Тимощука, который ныне входит в тренерский штаб петербургского «Зенита», высказалась о его нынешней женщине.

— Как в жизни Тимощука появилась его нынешняя сожительница Анастасия Климова?

— Эту ***** (в оригинале используется нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата») к нему приклеили сразу, как мы приехали в Питер. На тот момент она тусовалась с шеф-поваром «Адской кухни» Арамом Мнацакановым и российским бизнесменом Ворониным, подарившим ей «Бентли». Последняя её дочь в 2007 году была записана именно на Воронина. Она забеременела почти сразу после того, как мы приехали. Для меня вопрос, от кого — от Воронина, Арама или Тимощука.

Однажды Толик, никогда в жизни не читавший, принёс домой книгу психиатра Карла Густава Юнга. У меня шок, потому что Тимощук даже контракты свои не читал. Он мне говорит: «Это я тебе принёс почитать». Спрашиваю: «Откуда ты вообще взял эту книгу?» Отвечает: «Да знакомые дали». Потом я нашла переписку этой мадам, где она его спрашивает, прочитал ли он Юнга. Толик с гордостью отвечает, что да, уже 20 страниц. Наверное, соврал. Чувиха его просто обрабатывала.

Ко мне попала её переписка ещё с тремя мужчинами. Я та еще шпионка (смеётся). Она с ними общалась в одно время с Толиком, но каждому писала в разном стиле. Тимощуку писала больше с магическим мышлением: «Посылаю тебе ангела, чтобы он тебя оберегал». Такая бредятина! Она всех этих мужчин держала в обойме. Её приставили к Толику спецслужбы и сказали «фас», – сказала Навроцкая в интервью изданию «Спорт-экспресс в Украине».