Мадридский «Реал» проводит 300-й матч во главе с Карло Анчелотти
Поделиться
Итальянский тренер Карло Анчелотти проводит 300-й матч во главе мадридского «Реала». Столичный клуб дома принимает «Алавес» в матче 7-го тура Ла Лиги.
Испания — Примера . 7-й тур
24 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
3 : 2
Алавес
Витория
1:0 Васкес – 1' 2:0 Мбаппе – 40' 3:0 Родриго – 48' 3:1 Бенавидес – 85' 3:2 Кике – 86'
65-летний Анчелотти проводит в мадридском клубе шестой сезон — ранее он также тренировал «сливочных» с 2013 по 2015 год. Клуб под руководством тренера одержал 217 побед, потерпел 39 поражений и 43 раза сыграл вничью.
Показатели Карло Анчелотти являются вторыми в истории «белых». Лидирует по количеству матчей Мигель Муньос — 605 игр (1959, 1960-1974). В следующем туре «сливочные» сыграют с мадридском «Атлетико». Матч пройдёт 29 сентября, начало — в 22:00 мск.
Комментарии
- 24 сентября 2024
-
23:43
-
23:41
-
23:37
-
23:37
-
23:30
-
23:26
-
23:19
-
23:15
-
23:03
-
23:00
-
22:58
-
22:57
-
22:47
-
22:45
-
22:42
-
22:40
-
22:21
-
22:20
-
22:19
-
22:16
-
22:15
-
22:10
-
22:05
-
22:04
-
22:03
-
22:02
-
22:01
-
22:00
-
22:00
-
21:59
-
21:59
-
21:46
-
21:44
-
21:38
-
21:32