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Мадридский «Реал» проводит 300-й матч во главе с Карло Анчелотти

Мадридский «Реал» проводит 300-й матч во главе с Карло Анчелотти
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Итальянский тренер Карло Анчелотти проводит 300-й матч во главе мадридского «Реала». Столичный клуб дома принимает «Алавес» в матче 7-го тура Ла Лиги.

Испания — Примера . 7-й тур
24 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
3 : 2
Алавес
Витория
1:0 Васкес – 1'     2:0 Мбаппе – 40'     3:0 Родриго – 48'     3:1 Бенавидес – 85'     3:2 Кике – 86'    

65-летний Анчелотти проводит в мадридском клубе шестой сезон — ранее он также тренировал «сливочных» с 2013 по 2015 год. Клуб под руководством тренера одержал 217 побед, потерпел 39 поражений и 43 раза сыграл вничью.

Показатели Карло Анчелотти являются вторыми в истории «белых». Лидирует по количеству матчей Мигель Муньос — 605 игр (1959, 1960-1974). В следующем туре «сливочные» сыграют с мадридском «Атлетико». Матч пройдёт 29 сентября, начало — в 22:00 мск.

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