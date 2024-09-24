Мадридский «Реал» проводит 300-й матч во главе с Карло Анчелотти

Итальянский тренер Карло Анчелотти проводит 300-й матч во главе мадридского «Реала». Столичный клуб дома принимает «Алавес» в матче 7-го тура Ла Лиги.

65-летний Анчелотти проводит в мадридском клубе шестой сезон — ранее он также тренировал «сливочных» с 2013 по 2015 год. Клуб под руководством тренера одержал 217 побед, потерпел 39 поражений и 43 раза сыграл вничью.

Показатели Карло Анчелотти являются вторыми в истории «белых». Лидирует по количеству матчей Мигель Муньос — 605 игр (1959, 1960-1974). В следующем туре «сливочные» сыграют с мадридском «Атлетико». Матч пройдёт 29 сентября, начало — в 22:00 мск.