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«Там всегда только финансовый вопрос». Сёмин раскритиковал новый формат Лиги чемпионов

«Там всегда только финансовый вопрос». Сёмин раскритиковал новый формат Лиги чемпионов
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Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов.

«Уже нет объективности. Не знаю, почему они это приняли. Может быть, потому, что всегда там стоит только финансовый вопрос», — сказал Сёмин в интервью Фёдору Смолову в его YouTube-канале.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов нет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

Действующим обладателем трофея является мадридский «Реал», который обыграл в финале турнира «Боруссию» Д со счётом 2:0.

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