Игорь Акинфеев рассказал, как участвовал в пьяной победе ЦСКА над «Спартаком»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как армейцы обыграли «Спартак» через три дня после победы в финале Кубка УЕФА —2005.

— Ты помнишь, как отмечали Кубок УЕФА? Что это было? Шашлыки, баня, ресторан?

— Кубок УЕФА отмечали на телеканалах страны.

— А как же знаменитое пьяное дерби?

— Ну, мы приехали — нас сразу в студию к Малахову. Потом ещё куда-то. Потом приехали на базу, там была деревянная баня у нас. Все по пивку. Мы вышли на тренировку. Валерий Георгиевич [Газзаев] увидел нас, сказал: «Идите отсюда!» На следующий день мы вышли и обыграли «Спартак» со счётом 3:1. При этом первый тайм проигрывали 0:1.

— Как это работает?

— Не знаю. Я думаю, что состав был хороший. И магия была, потому что в Португалии мы тоже 0:1 горели и потом 3:1 выиграли, — сказал Акинфеев в подкасте шоу СмАки.

18 мая 2005 года московский ЦСКА одержал победу над португальским «Спортингом» со счётом 3:1, а 22-го числа с тем же результатом обыграл «Спартак».