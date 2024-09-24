Вратарь «Барселоны» тер Штеген впервые вышел на связь после полученной травмы колена

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген вышел на связь после перенесенной операции на колене.

«Я искренне благодарен всем болельщикам «Барсы», партнёрам по команде, соперникам, клубам и друзьям за поддержку и любовь, которую вы проявили ко мне с воскресенья.

Я хочу поблагодарить болельщиков «Вильярреала» за их уважение, проявленное на стадионе, это очень много значит для меня. Я чувствую себя позитивным и сильным, теперь я сосредоточен на своём восстановлении. Спасибо!» – написал вратарь каталонского клуба в социальных сетях.

Напомним, в матче 6-го тура с «Вильярреалом» (5:1) игрок получил разрыв сухожилия надколенника правого колена. По данным различных СМИ, примерный срок восстановления может составить семь-девять месяцев.