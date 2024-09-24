«Манчестер Сити» обыграл «Уотфорд» в матче 3-го раунда Кубка английской лиги

Сегодня, 25 сентября 2024 года, состоялся один из матчей третьего раунда Кубка английской лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» — «Уотфорд». Игра прошла на стадионе «Этихад» (Манчестер, Великобритания). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «Манчестер Сити».

На пятой минуте вингер хозяев Жереми Доку открыл счёт в матче. На 38-й минуте полузащитник «горожан» Матеус Нунес удвоил преимущество своей команды.

«Уотфорд» на 86-й минуте сумел отыграть один мяч. Этому поспособствовал полузащитник Томас Инс. Однако на большее гостей не хватило.