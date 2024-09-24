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«Комо» обыграл «Аталанту» в матче 5-го тура Серии А

«Комо» обыграл «Аталанту» в матче 5-го тура Серии А
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Завершился матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Аталанта» и «Комо». Команды играли на стадионе «Джевисс» в Бергамо. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Париде Тремоладой. «Комо» одержал победу со счётом 3:2.

Италия — Серия А . 5-й тур
24 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 3
Комо
Комо
1:0 Дзаппакоста – 18'     1:1 Стрефезза – 46'     1:2 Колашинац – 54'     1:3 Фадера – 58'     2:3 Лукман – 90+9'    

На 18-й минуте счёт в матче открыл защитник «Аталанты» Давиде Дзаппакоста. Ответный мяч гостей забил нападающий Габриэл Стрефезза. Затем на 54-й минуте автогол был забит в ворота «Аталанты». Увеличил преимущество «Комо» на 58-й минуте Алиу Фадера. Второй мяч на 90+9-й минуте с 11-метрового отыграл Адемола Лукман.

«Аталанта» после пяти матчей занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А, набрав шесть очков. «Комо» располагается на 15-й строчке, заработав пять очков после аналогичного количества игр. В следующем туре «Аталанта» встретится с «Болоньей» (28 сентября), а «Комо» — с «Вероной» (29 сентября).

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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