«Челси» разгромил «Барроу» в матче Кубка английской лиги
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Завершился матч 3-го раунда Кубка английской лиги, в котором встречались «Челси» и «Барроу». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). «Челси» разгромил соперника со счётом 5:0.
Англия — Кубок лиги . 3-й раунд
24 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Челси
Лондон
Окончен
5 : 0
Барроу
Барроу-ин-Фернесс
1:0 Нкунку – 8' 2:0 Нкунку – 15' 3:0 Фарман – 28' 4:0 Нету – 48' 5:0 Нкунку – 75'
На восьмой минуте отличился полузащитник «Челси» Кристофер Нкунку с передачи Жоау Феликс. На 15-й минуте Нкунку оформил дубль. На 28-й минуте автогол на свой счёт записал голкипер «Барроу» Пол Фарман. На 48-й минуте дебютный гол в составе «Челси» забил португальский Педру Нету. На 75-й минуте Нкунку оформил хет-трик.
Действующим обладателем трофея является «Ливерпуль», который в финале турнира в прошлом сезоне обыграл «Челси».
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