«Челси» разгромил «Барроу» в матче Кубка английской лиги

Завершился матч 3-го раунда Кубка английской лиги, в котором встречались «Челси» и «Барроу». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). «Челси» разгромил соперника со счётом 5:0.

На восьмой минуте отличился полузащитник «Челси» Кристофер Нкунку с передачи Жоау Феликс. На 15-й минуте Нкунку оформил дубль. На 28-й минуте автогол на свой счёт записал голкипер «Барроу» Пол Фарман. На 48-й минуте дебютный гол в составе «Челси» забил португальский Педру Нету. На 75-й минуте Нкунку оформил хет-трик.

Действующим обладателем трофея является «Ливерпуль», который в финале турнира в прошлом сезоне обыграл «Челси».