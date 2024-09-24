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Мадридский «Реал» с минимальной разницей обыграл «Алавес» в матче 7-го тура Ла Лиги

Мадридский «Реал» с минимальной разницей обыграл «Алавес» в матче 7-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 7-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Реал» и «Алавес». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Муньисом Руисом. «Реал» Мадрид одержал победу со счётом 3:2.

Испания — Примера . 7-й тур
24 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Алавес
Витория
1:0 Васкес – 1'     2:0 Мбаппе – 40'     3:0 Родриго – 48'     3:1 Бенавидес – 85'     3:2 Кике – 86'    

На первой минуте счёт в матче открыл защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес. Затем на 40-й минуте увеличил преимущество хозяев форвард Килиан Мбаппе. Довёл счёт до разгромного на 48-й минуте вингер Родриго. Один мяч на 85-й минуте отыграл полузащитник Карлос Бенавидес. Спустя минуту ещё один гол забил нападающий «Алавеса» Кике.

По итогам семи матчей мадридский «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков. «Алавес» после аналогичного количества игр занимает восьмую строчку, заработав 10 очков. На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании каталонская «Барселона», заработавшая 18 очков.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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