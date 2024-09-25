CIES Football Observatory назвал лучшие клубы РПЛ по доверию молодым игрокам

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) составил мировой рейтинг клубов по количеству времени молодых игроков (до 21 года), проведённому на поле.

Среди клубов Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Локомотив», в которым молодые игроки провели на поле 17,1% игрового времени среди всех футболистов. На втором месте располагается «Динамо» (15,1%). На третьем месте идёт «Ростов» (13%). Действующий чемпион страны «Зенит» находится на 14-м месте (3,6%).

Мировым лидером по этому показателю является украинский «Рух», который задействовал молодых игроков на 41,1% от общего времени.