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CIES Football Observatory назвал лучшие клубы РПЛ по доверию молодым игрокам

CIES Football Observatory назвал лучшие клубы РПЛ по доверию молодым игрокам
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Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) составил мировой рейтинг клубов по количеству времени молодых игроков (до 21 года), проведённому на поле.

Среди клубов Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Локомотив», в которым молодые игроки провели на поле 17,1% игрового времени среди всех футболистов. На втором месте располагается «Динамо» (15,1%). На третьем месте идёт «Ростов» (13%). Действующий чемпион страны «Зенит» находится на 14-м месте (3,6%).

Мировым лидером по этому показателю является украинский «Рух», который задействовал молодых игроков на 41,1% от общего времени.

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