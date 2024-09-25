Пьянич подтвердил свой переход в московский ЦСКА

Полузащитник Миралем Пьянич подтвердил, что переходит в московский ЦСКА. Об этом сообщает Sportske.ba, ссылаясь на игрока.

Ранее стало известно, что Миралем Пьянич бесплатно перейдёт в ЦСКА. Полузащитник подпишет с армейцами контракт до лета 2025 года с опцией продления ещё на сезон. Ожидается, что 25 сентября футболист пройдёт медосмотр. Игрок будет зарабатывать € 1 млн в год в московском клубе. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов. Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.