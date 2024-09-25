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Результаты матчей Ла Лиги 24 сентября

Результаты матчей Ла Лиги 24 сентября
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Вчера, 24 сентября, в 7-м туре испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 прошли три матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей чемпионата Испании 24 сентября:

«Валенсия» — «Осасуна» – 0:0;
«Севилья» — «Вальядолид» — 2:1;
«Реал» Мадрид — «Алавес» — 3:2.

Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», которая набрала 18 очков за шесть матчей. На второй строчке располагается мадридский «Реал», заработавший 17 очков. На третьем месте находится «Атлетик» из Бильбао, набравший 13 очков. В зоне вылета располагаются «Лас-Пальмас» (2), «Хетафе» (4) и «Вальядолид» (5).

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