Результаты матчей Кубка Италии 24 сентября

Вчера, 24 сентября, прошли матчи 1/16 финала Кубка Италии. Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые прошли в указанный день.

Результаты матчей:

«Лечче» – «Сассуоло» — 0:2;

«Кальяри» — «Кремонезе» — 1:0;

«Торино» — «Эмполи» — 1:2.

Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус», который в финале прошлого сезона обыграл «Аталанту» со счётом 1:0. Наиболее титулованной командой в турнире является «Ювентус», который выигрывал этот трофей 15 раз. Команда, которая становится десятикратным обладателем Кубка Италии, имеет право разместить на своей футбольной форме серебряную звезду.