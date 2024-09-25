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Результаты матчей Кубка Италии 24 сентября

Результаты матчей Кубка Италии 24 сентября
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Вчера, 24 сентября, прошли матчи 1/16 финала Кубка Италии. Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые прошли в указанный день.

Результаты матчей:

  • «Лечче» – «Сассуоло» — 0:2;
  • «Кальяри» — «Кремонезе» — 1:0;
  • «Торино» — «Эмполи» — 1:2.

Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус», который в финале прошлого сезона обыграл «Аталанту» со счётом 1:0. Наиболее титулованной командой в турнире является «Ювентус», который выигрывал этот трофей 15 раз. Команда, которая становится десятикратным обладателем Кубка Италии, имеет право разместить на своей футбольной форме серебряную звезду.

Турнирная сетка Кубка Италии
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