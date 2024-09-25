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Александр Кокорин подешевел на Transfermarkt

Александр Кокорин подешевел на Transfermarkt
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Портал Transfermarkt обновил стоимость нападающего «Ариса» Александра Кокорина. Теперь вместо € 800 тыс. он стоит € 750 тыс.

Максимальная стоимость Кокорина по ходу карьеры – € 18 млн (2014 год).

Напомним, Кокорин является воспитанником «Локомотива», но первым клубом на профессиональном уровне для него стало «Динамо». Он играл за бело-голубых с 2008 по 2013 год. Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за «Зенит», «Сочи», «Динамо» и «Анжи».

33-летний Александр Кокорин перешёл в «Арис» из «Фиорентины» в июле 2024 года в статусе свободного агента. Ранее за команду из Лимасола он выступал на правах аренды.

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