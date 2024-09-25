Нападающий «Спартака» Угальде высказался о своём конкуренте по позиции Виллиане Жозе

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде поделился мнением о своём партнёре по команде Виллиане Жозе.

«Для меня Жозе в первую очередь хороший человек, мне очень приятно с ним общаться, я обращаюсь к нему за советами. Он умеет поддержать, подбодрить. Виллиан — действительно хороший парень», — приводит слова Угальде «РБ Спорт».

Виллиану Жозе 32 года, бразилец перешёл в «Спартак» летом 2024-го из «Бетиса». Игрок провёл за столичный клуб шесть матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.