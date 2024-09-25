В «Манчестер Сити» всё ещё не знают точного диагноза полузащитника Родри

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о травме полузащитника команды Родри.

«Родри будет отсутствовать долгое время. Есть версия, что его восстановление займёт меньше времени, чем мы думали, но мы ожидаем окончательного телефонного звонка из больницы. Мы узнаем всё завтра», — приводит слова Гвардиолы BBC Sport.

Полузащитник Родри получил повреждение 22 сентября в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:2). После игры появилась информация, что у 28-летнего игрока разрыв крестообразной связки колена, из-за чего он может пропустить остаток текущего сезона.

Действующее трудовое соглашение хавбека с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.