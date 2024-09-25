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В ЦСКА опровергли создание киберспортивной команды

В ЦСКА опровергли создание киберспортивной команды
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг создание клубом киберспортивного подразделения и команды по видеоигре Dota 2. Ранее появилась информация, что армейцы откроют свой киберспортивный клуб.

«В ПФК ЦСКА не в курсе появившихся слухов вокруг создания киберкоманды под брендом ЦСКА. Насколько это возможно и кто автор идеи — мы не знаем, и также об этом впервые прочитали в новостях. С футбольным клубом ЦСКА упомянутая затея никак не связана, хотя это и бесспорно интересное направление. Но в данный момент ПФК ЦСКА занимается задачей усиления нашего футбольного состава, а не создания киберкоманды», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

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