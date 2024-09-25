Агент Пьянича подтвердил предстоящий переход полузащитника в ЦСКА

Фали Рамадани, агент Миралема Пьянича, прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника в ЦСКА.

«Да, это правда. Соглашение есть», – приводит слова агента «Евро-Футбол.Ру».

Ранее стало известно, что Пьянич бесплатно перейдёт в ЦСКА. Полузащитник подпишет с армейцами контракт до лета 2025 года с опцией продления ещё на сезон. Ожидается, что 25 сентября футболист пройдёт медосмотр. Игрок будет зарабатывать € 1 млн в год в составе московского клуба. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов. Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Игрок известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ.