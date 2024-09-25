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Карло Анчелотти назвал причину замены Килиана Мбаппе в матче «Реала» с «Алавесом»

Карло Анчелотти назвал причину замены Килиана Мбаппе в матче «Реала» с «Алавесом»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о замене французского форварда своей команды Килиана Мбаппе на 80-й минуте матча 7-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (3:2). Напомним, в этой игре звёздный нападающий отметился забитым голом.

Испания — Примера . 7-й тур
24 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Алавес
Витория
1:0 Васкес – 1'     2:0 Мбаппе – 40'     3:0 Родриго – 48'     3:1 Бенавидес – 85'     3:2 Кике – 86'    

«Он [Мбаппе] был немного перегружен и попросил у меня замену, чтобы избежать проблем», — приводит слова Анчелотти AS.

Как сообщают испанские СМИ, Мбаппе попросил замену из-за дискомфорта в левой ноге. Когда он пересекался с Анчелотти, он приложил руку к области левого подколенного сухожилия. Отмечается, что 25 сентября должны пройти дополнительные медицинские тесты.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в девяти матчах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей.

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