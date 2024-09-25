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Анчелотти призвал игроков «Реала» перестать жаловаться на судей

Анчелотти призвал игроков «Реала» перестать жаловаться на судей
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о судействе в игре 7-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (3:2). В этой встрече мадридский клуб получил четыре жёлтые карточки.

Испания — Примера . 7-й тур
24 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Алавес
Витория
1:0 Васкес – 1'     2:0 Мбаппе – 40'     3:0 Родриго – 48'     3:1 Бенавидес – 85'     3:2 Кике – 86'    

«Повторю то, что сказал несколько дней назад: подход арбитров изменился, и к этому надо привыкать. Мы получили четыре или пять жёлтых карточек за протесты, нужно избегать этого, вот и всё. Нам нужно адаптироваться к новым правилам.

Что я сказал судье? Отметил, что считаю жёлтые карточки за жалобы излишними, и сказал, что должен сделать свою работу, чтобы не допускать протестов со стороны игроков», — приводит слова Анчелотти Marca.

По итогам семи матчей мадридский «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков. «Алавес» после аналогичного количества игр занимает восьмую строчку, заработав 10 очков. На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании каталонская «Барселона», заработавшая 18 очков.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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