Стало известно, с кем советовался Пьянич перед принятиям решения по переходу в ЦСКА

Полузащитник Миралем Пьянич общался с бывшим игроком ЦСКА Элвиром Рахимичем перед принятиям решения по переходу в стан красно-синих.

Как сообщает Sportske, Рахимич рассказал Пьяничу только самое лучшее о ЦСКА и Москве в целом.

34-летний Миралем Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.

Элвир Рахимич выступал в составе «армейцев» с 2001 до 2014 года и пять раз становился чемпионом России.

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