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Гвардиола ответил на вопрос, как планирует заменить получившего тяжёлую травму Родри

Гвардиола ответил на вопрос, как планирует заменить получившего тяжёлую травму Родри
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, как планирует компенсировать потерю полузащитника своей команды Родри, который выбыл на долгий срок из-за травмы, полученной 22 сентября в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Холанд – 9'     1:1 Калафьори – 22'     1:2 Магальянс – 45+1'     2:2 Стоунз – 90+8'    
Удаления: нет / Троссард – 45+8'

«Когда ты остаёшься без своего лучшего полузащитника на длительный период, это серьёзный удар. Но моя задача заключается в том, чтобы найти решение. Если игрок незаменим, мы должны компенсировать его потерю за счет командных действий», — приводит слова Гвардиолы BBC Sport.

Отметим, после игры появилась информация, что у 28-летнего игрока разрыв крестообразной связки колена, из-за чего он может пропустить остаток текущего сезона.

Действующее трудовое соглашение хавбека с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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