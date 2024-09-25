Гвардиола ответил на вопрос, как планирует заменить получившего тяжёлую травму Родри

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, как планирует компенсировать потерю полузащитника своей команды Родри, который выбыл на долгий срок из-за травмы, полученной 22 сентября в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:2).

«Когда ты остаёшься без своего лучшего полузащитника на длительный период, это серьёзный удар. Но моя задача заключается в том, чтобы найти решение. Если игрок незаменим, мы должны компенсировать его потерю за счет командных действий», — приводит слова Гвардиолы BBC Sport.

Отметим, после игры появилась информация, что у 28-летнего игрока разрыв крестообразной связки колена, из-за чего он может пропустить остаток текущего сезона.

Действующее трудовое соглашение хавбека с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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