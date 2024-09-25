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Акинфеев отреагировал на высказывания Вернблума в отношении России и ЦСКА

Акинфеев отреагировал на высказывания Вернблума в отношении России и ЦСКА
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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о нашумевшем интервью экс-полузащитника армейцев Понтуса Вернблума. Шведский хавбек ранее дал скандальное интервью, в котором извинился за период выступлений в России и рассказал о подробностях пребывания в московской команде. В частности, Вернблум рассказал о проблемах армейцев с базой.

«На самом деле, мне-то какая разница, что он там выдаёт. У каждого своя жизнь, своя голова на плечах. Я думаю, может, там была неправильная интерпретация (его слов). Не думаю, что до такой степени он превратился в злодея», — сказал Акинфеев в подкасте шоу СмАки.

Напомним, Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейцев швед трижды становился чемпионом России.

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