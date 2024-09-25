«Красная карточка, это намеренный удар». Тренер «Алавеса» — о грубом фоле Эндрика

Главный тренер «Алавеса» Луис Гарсия отреагировал на жёлтую карточку форварда мадридского «Реала» Эндрика в моменте с грубым фолом на защитнике баскской команды Сантьяго Моуриньо. Напомним, игра 7-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом» и «Алавесом» завершилась победой «сливочных» со счётом 3:2.

«Эпизод с Эндриком — это очевидная красная карточка, мы должны были играть последние 10 минут в большинстве. Намеренный удар Эндрика — это явное нарушение, за которое полагается красная карточка, и никакие другие обсуждения неуместны.

Это красная карточка, и я не намерен продолжать эту тему. Я акцентирую внимание на конкретном эпизоде: красная карточка — это красная карточка, и это должно быть ясно. Да, им показали ещё одну или две жёлтые карточки, но действия Эндрика — это отдельный случай: здесь речь идёт именно о красной карточке»

Напомним, на 83-й минуте нападающий мадридского клуба Эндрик ударил коленом защитника соперника Сантьяго Моуриньо в момент, когда ни один из них не владел мячом. Главный арбитр матча Алехандро Муньис только показал бразильцу желтую карточку.

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