Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Красная карточка, это намеренный удар». Тренер «Алавеса» — о грубом фоле Эндрика

«Красная карточка, это намеренный удар». Тренер «Алавеса» — о грубом фоле Эндрика
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Алавеса» Луис Гарсия отреагировал на жёлтую карточку форварда мадридского «Реала» Эндрика в моменте с грубым фолом на защитнике баскской команды Сантьяго Моуриньо. Напомним, игра 7-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом» и «Алавесом» завершилась победой «сливочных» со счётом 3:2.

Испания — Примера . 7-й тур
24 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Алавес
Витория
1:0 Васкес – 1'     2:0 Мбаппе – 40'     3:0 Родриго – 48'     3:1 Бенавидес – 85'     3:2 Кике – 86'    

«Эпизод с Эндриком — это очевидная красная карточка, мы должны были играть последние 10 минут в большинстве. Намеренный удар Эндрика — это явное нарушение, за которое полагается красная карточка, и никакие другие обсуждения неуместны.

Это красная карточка, и я не намерен продолжать эту тему. Я акцентирую внимание на конкретном эпизоде: красная карточка — это красная карточка, и это должно быть ясно. Да, им показали ещё одну или две жёлтые карточки, но действия Эндрика — это отдельный случай: здесь речь идёт именно о красной карточке»

Напомним, на 83-й минуте нападающий мадридского клуба Эндрик ударил коленом защитника соперника Сантьяго Моуриньо в момент, когда ни один из них не владел мячом. Главный арбитр матча Алехандро Муньис только показал бразильцу желтую карточку.

Материалы по теме
Анчелотти призвал игроков «Реала» перестать жаловаться на судей

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android