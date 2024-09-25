Акинфеев: по Карвальо сразу было понятно, что он жирный

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о бывшем одноклубнике Даниэле Карвальо.

«По Карвальо сразу было понятно, что он толстый, жирный, любит «Сникерсы», «Марсы», «Кока-колу». Всем рассказывал, что у него очень широкая кость. Ножная, ручная — не знаю, какие у него кости широкие были. При этом водитель его ездил за шоколадками. По двадцать «Сникерсов», по двадцать «Марсов», «Кока-колу» покупал ему», — сказал Акинфеев в сериале «Главные победы».

Напомним, Даниэл Карвальо выступал за ЦСКА в 2004-2010 году. В составе красно-синих полузащитник выиграл Кубок УЕФА — 2005. Дебют хавбека состоялся в матче за Суперкубок России – 2004, в котором ЦСКА переиграл «Спартак» со счётом 3:1. Карвальо вышел на замену на 75-й минуте и забил первый гол армейцев в дополнительное время.

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