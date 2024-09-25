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Карло Анчелотти установил тренерский рекорд всех времён в Ла Лиге

Карло Анчелотти установил тренерский рекорд всех времён в Ла Лиге
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти установил тренерский рекорд всех времён в чемпионате Испании по беспроигрышной серии. Напомним, игра 7-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом» и «Алавесом» завершилась победой «сливочных» со счётом 3:2.

Испания — Примера . 7-й тур
24 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Алавес
Витория
1:0 Васкес – 1'     2:0 Мбаппе – 40'     3:0 Родриго – 48'     3:1 Бенавидес – 85'     3:2 Кике – 86'    

Таким образом, на счету итальянского специалиста теперь 39 матчей подряд без поражений. Ранее рекордсменом считался тренер «Реала Сосьедад» Альберто Ормаэчеа, при котором баскский клуб не уступал 38 матчей подряд в период с 1979 по 1980 год.

Отметим, что серия «Реала» является второй по продолжительности в истории Ла Лиги. «Барселона» удерживает рекорд, не проигрывая в 43 матчах на протяжении отрезка с 2017 по 2018 год, однако в тот период с командой работали такие тренеры, как Луис Энрике и Эрнесто Вальверде.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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