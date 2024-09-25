Карло Анчелотти установил тренерский рекорд всех времён в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти установил тренерский рекорд всех времён в чемпионате Испании по беспроигрышной серии. Напомним, игра 7-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом» и «Алавесом» завершилась победой «сливочных» со счётом 3:2.

Таким образом, на счету итальянского специалиста теперь 39 матчей подряд без поражений. Ранее рекордсменом считался тренер «Реала Сосьедад» Альберто Ормаэчеа, при котором баскский клуб не уступал 38 матчей подряд в период с 1979 по 1980 год.

Отметим, что серия «Реала» является второй по продолжительности в истории Ла Лиги. «Барселона» удерживает рекорд, не проигрывая в 43 матчах на протяжении отрезка с 2017 по 2018 год, однако в тот период с командой работали такие тренеры, как Луис Энрике и Эрнесто Вальверде.

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