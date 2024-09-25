Акинфеев рассказал о судьбоносном решении Слуцкого после провала ЦСКА на старте сезона

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о необычном решении бывшего наставника красно-синих Леонида Слуцкого после провала «армейцев» на старте сезона-2012/2013.

«Слуцкий возил нас играть в пейнтбол, когда мы проиграли два матча подряд в 2012 году. ЦСКА уступил «Зениту» и «Амкару». А следующая игра была со звёздным составом «Анжи». Леонид Викторович сказал, что надо что-то менять. Отменил все тренировки, и мы поехали друг в друга стрелять. Обыграли «Анжи», понеслось поехало и ЦСКА стал чемпионом», — сказал Акинфеев в подкасте шоу СмАки.

Напомним, Леонид Слуцкий впервые стал чемпионом России в 2013 году. На старте тогдашнего розыгрыша РПЛ красно-синие дважды подряд уступили петербургскому «Зениту» (1:3) и пермскому «Амкару» (1:3).

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