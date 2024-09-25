Тренер «ПСЖ» Энрике — об игре «Барселоны» при Хави: играли, как «Эйбар», не доминировали

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике резко высказался о работе Хави на посту каталонской «Барселоны».

«Барселона» не является доминирующей командой, у них отсутствуют качества для надёжной игры в обороне. Они полагаются преимущественно на длинные передачи — тер Штеген уже установил рекорд по этим показателям. Они играют так же, как «Эйбар»!» — приводит слова слова Энрике Barca Universal.

Отметим, что фрагмент с этой речью испанца был включён в документальный фильм, снятый в прошлом сезоне.

24 мая пресс-служба каталонского клуба объявила об увольнении Хави с поста главного тренера «Барселоны». Специалист возглавлял клуб с 2021 года и завоевал с командой два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок страны. Новым главным тренером каталонской команды стал Ханс-Дитер Флик.

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