Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти высказался о спорном эпизоде с фолом Эндрика в матче «Реала» с «Алавесом»

Анчелотти высказался о спорном эпизоде с фолом Эндрика в матче «Реала» с «Алавесом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на жёлтую карточку форварда мадридской команды Эндрика в моменте с грубым фолом на защитнике «Алавеса» Сантьяго Моуриньо. Напомним, игра 7-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом» и «Алавесом» завершилась победой «сливочных» со счётом 3:2.

Испания — Примера . 7-й тур
24 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Алавес
Витория
1:0 Васкес – 1'     2:0 Мбаппе – 40'     3:0 Родриго – 48'     3:1 Бенавидес – 85'     3:2 Кике – 86'    

«Грубая игра Эндрика? Я не могу высказать свое мнение, так как не видел повтора момента. Мы обсудили этот эпизод после игры, всё прошло без каких-либо проблем и конфронтации», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, на 83-й минуте нападающий мадридского клуба Эндрик ударил коленом защитника соперника Сантьяго Моуриньо в момент, когда ни один из них не владел мячом. Главный арбитр матча Алехандро Муньис только показал бразильцу желтую карточку.

Материалы по теме
«Красная карточка, это намеренный удар». Тренер «Алавеса» — о грубом фоле Эндрика

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android