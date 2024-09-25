Анчелотти высказался о спорном эпизоде с фолом Эндрика в матче «Реала» с «Алавесом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на жёлтую карточку форварда мадридской команды Эндрика в моменте с грубым фолом на защитнике «Алавеса» Сантьяго Моуриньо. Напомним, игра 7-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом» и «Алавесом» завершилась победой «сливочных» со счётом 3:2.

«Грубая игра Эндрика? Я не могу высказать свое мнение, так как не видел повтора момента. Мы обсудили этот эпизод после игры, всё прошло без каких-либо проблем и конфронтации», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, на 83-й минуте нападающий мадридского клуба Эндрик ударил коленом защитника соперника Сантьяго Моуриньо в момент, когда ни один из них не владел мячом. Главный арбитр матча Алехандро Муньис только показал бразильцу желтую карточку.

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