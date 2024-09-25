Жирков рассказал, как Виллаш-Боаш просил его остаться в «Челси»

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, как бывший главный тренер «Челси» Андре Виллаш-Боаш просил его остаться в лондонском клубе.

«Был ли шанс остаться в «Челси» перед возвращением в Россию? Тогда в «Челси» была большая смена состава. Но мы встречались и разговаривали с главным тренером Андре Виллаш-Боашем на базе, он тогда только возглавил команду. Я тренировался под его руководством первый сбор, и он мне говорил: «Оставайся, будешь играть». Но я не поверил этим словам. Потому что мои конкуренты на позиции — и Малуда, и Эшли Коул — всегда были в составе. Но остаться я мог. И дальше реально там всё поменялось», — приводят слова Жиркова «Известия».

Напомним, Жирков выступал за лондонский «Челси» с 2009 по 2011 год. В 49 матчах за английский клуб Жирков забил один мяч и отдал 11 результативных передач. Вместе с «Челси» Жирков выиграл Кубок, Суперкубок и чемпионат Англии.