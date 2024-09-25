Криштиану Роналду раскрыл, что мотивирует его продолжать играть в футбол

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о том, что мотивирует его продолжать играть в футбол на профессиональном уровне.

«Для меня это удовольствие. Быть признанным соревновании за звание лучшего бомбардира всех времён. Это уникальный трофей для уникального игрока (смеётся). Поэтому я счастлив. Когда я получаю трофеи, я всегда думаю о своей семье, особенно о своих детях. Они всё ещё видят, как папа получает награды, как папа забивает голы и играет в футбол. Для меня это потрясающе. Это моя мотивация продолжать играть», — сказал Роналду на своём YouTube-канале.

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 902 гола в официальных матчах. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» Мадрид, 101 за «Ювентус», 69 за «Аль-Наср» и 132 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Действующее трудовое соглашение Роналду с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 39-летнего футболиста составляет € 15 млн.

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Роналду в отпуске играет с детьми: