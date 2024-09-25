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В «Реале» раскритиковали работу арбитров в матче Ла Лиги с «Алавесом»

Клубное телевидение мадридского «Реала» высказалось о работы арбитра Алехандро Муньиса Руиса в игре 7-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (3:2). В этой встрече мадридский клуб получил четыре жёлтые карточки.

«Отвратительное судейство. Злоупотребление властью, вызывающее и высокомерное поведение. Что-то назревает. Это не просто плохое судейство — это подозрительное судейство», — приводит слова ведущих клубного ТВ «Реала» AS.

По итогам семи матчей мадридский «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков. «Алавес» после аналогичного количества игр занимает восьмую строчку, заработав 10 очков. На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании каталонская «Барселона», заработавшая 18 очков.

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