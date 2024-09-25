Игорь Акинфеев рассказал забавную историю с участием Сергея Овчинникова

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал забавную историю с участием бывшего тренера красно-синих Сергея Овчинникова.

«Мне нравилась история. У нас был Михаил Бутовский, знаменитый врач. Ещё можно было летать на сбор в Кампоамор. Сергей Иванович взял его под своё крыло, посадил его на диету. Бутовский полненький был, любил покушать. И ещё подсадил его на фитнес — каждый день ставил на беговую дорожку и следил за ним. Михаил Сергеевич чего только не делал на этой дорожке: ходил, бегал — только не кувыркался! И когда он уже не мог, он говорит: «Сергей Иванович, воды!» Овчинников берет в колпачок от бутылки, наливает воду и говорит: «На». Издевался над ним тоже. Но зато Бутовский похудел и до сих пор держится вроде», — сказал Акинфеев в подкасте шоу СмАки.

Напомним, Сергей Овчинников входил в тренерский штаб ЦСКА с 2014 до 2020 года.

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