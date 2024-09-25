Агент Гурцкая отреагировал на вероятный переход Пьянича в ЦСКА

Футбольный агент Тимур Гурцкая отреагировал на вероятный переход боснийского полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА.

«Не знаю, насколько Пьянич нужен ЦСКА. У человека был неудачный период в Турции, не знаю, что он делал в Эмиратах… Моё личное мнение — я бы никогда не подписал игрока из ОАЭ. Потому что он уже поехал за деньгами, а не за футболом. Он что, сразу вернётся в футбол и поменяет всю обстановку?» — сказал Гурцкая в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат».

34-летний Миралем Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.

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