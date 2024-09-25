Аккаунт Кубка России опубликовал шутливый пост на фоне слухов о переходе Пьянича в ЦСКА

Пресс-служба Фонбет Кубка России в официальном телеграм-канале турнира опубликовала шутливый пост с двумя фотографиями на фоне новостей о вероятно переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА. Отметим, на этих фото изображён Пьянич, который держит трофеи кубков страны в составе «Ювентуса» и «Барселоны».

«Футболист с Кубками Италии и Испании, но без FONBET Кубка России», — подписала пост пресс-служба Кубка России в своём телеграм-канале.

34-летний Миралем Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.

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