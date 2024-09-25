Жирков: Кобелев выгнал меня из «Динамо», а болельщики решили, что я ушёл сам

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков прокомментировал критику в свой адрес со стороны болельщиков различных клубов.

«Иногда болельщики не понимают всех других составляющих, которые происходят при трансферах. Я не знаю, что там руководство ЦСКА говорило про меня, но это всё неправда. Как я уже говорил, от меня в этих переходах практически ничего не зависело. Мне сказали ехать туда — я поехал. Выгнали из «Динамо», главный тренер выгнал — я и уехал вместе с Кокориным в «Зенит». Так что всё так складывалось», — приводят слова Жиркова «Известия».

Напомним, в ходе профессиональной карьеры Жирков успел поиграть за лондонский «Челси», «Зенит», московское «Динамо», ПФК ЦСКА, «Анжи», «Химки» и тамбовский «Спартак». Юрий пять раз становился чемпионом России, а также по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе ЦСКА он становился обладателем Кубка УЕФА. Вместе с «Челси» Жирков выиграл Кубок, Суперкубок и чемпионат Англии.

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