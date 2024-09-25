Рафаэль Варан может завершить карьеру на фоне тяжёлой травмы, полученной в составе «Комо»

Французский футболист «Комо» Рафаэль Варан планирует завершить профессиональную карьеру в ближайшее время. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на Le Parisies.

По информации источника, француз планирует расторгнуть контракт со своей командой и объявить о своём решении по будущему.

Напомним, 31-летний Рафаэль Варан перешёл в «Комо» в качестве свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан на два года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 20 млн. Звёздный новичок «Комо» в первой же встрече за итальянскую команду получил травму и выбыл до конца сезона.

Позже стало известно, что «Комо» исключил Варана из заявки на сезон в Серии А. При этом француз отыграл за клуб лишь 23 минуты.

Ранее Варан был известен по выступлениям за мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и сборную Франции. В 2018 году в составе сборной Франции Варан стал чемпионом мира.

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