Экс-игрок «Ювентуса» и «Барселоны» Пьянич прилетел в Москву для перехода в ЦСКА

Бывший игрок «Ромы», «Ювентуса» и «Барселоны» Миралем Пьянич прилетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА, передаёт корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее стало известно, что Миралем Пьянич бесплатно перейдёт в ЦСКА. Полузащитник подпишет с армейцами контракт до лета 2025 года с опцией продления ещё на сезон. Ожидается, что сегодня, 25 сентября, футболист пройдёт медосмотр. Игрок будет зарабатывать € 1 млн в год в московском клубе. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов. Источники «Чемпионата» подтвердили данную информацию.

В последнее время футболист защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.

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