Миралем Пьянич: очень рад, не могу дождаться старта за ЦСКА

Бывший игрок «Ромы», «Ювентуса» и «Барселоны» Миралем Пьянич высказался о прилёте в Москву для завершения перехода в московский ЦСКА.

— Как вы?

— Хорошо!

— Какие у вас эмоции от прилёта в Москву?

— Очень рад. Не могу дождаться старта, — передаёт слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее стало известно, что Миралем Пьянич бесплатно перейдёт в ЦСКА. Полузащитник подпишет с армейцами контракт до лета 2025 года с опцией продления ещё на сезон. Ожидается, что сегодня, 25 сентября, футболист пройдёт медосмотр. Игрок будет зарабатывать € 1 млн в год в московском клубе. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов. Источники «Чемпионата» подтвердили данную информацию.

34-летний Миралем Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.

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