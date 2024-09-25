Новичок ЦСКА Пьянич: Рахимич — легенда и мой хороший друг

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич прокомментировал информацию о том, что он советовался с бывшим футболистом московского ЦСКА Элвиром Рахимичем по поводу перехода в стан красно-синих.

— Говорят, вы советовались с Элвером Рахимичем.

— Он легенда, хороший друг, — передаёт слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

34-летний Миралем Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.

Элвир Рахимич выступал в составе «армейцев» с 2001 до 2014 года и пять раз становился чемпионом России.

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